В России может подорожать газировка из-за нового акциза

Минсельхоз предупредил россиян о возможном росте цен на газировку. Кроме того, новые акцизы могут спровоцировать снижение производства сладких напитков в стране.

По данным РБК, в России собираются ввести акцизы на сладкие безалкогольные напитки, что может привести к росту цен, снижению производства газировки и ее потребления. Об этом сообщили в Минсельхозе. Кроме того, в стране может сократиться число производителей и появиться нелегальный рынок безалкогольных напитков.

Минфин в конце сентября заложил доходы от нового налога в проект бюджета на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов. В документе указано, что средства, полученные от акциза, планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

Еще не введенный акциз уже начал сказываться на отрасли отечественных безалкогольных напитков. Так на этой неделе крупный производитель лимонадов сообщил, что из-за введения акциза заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 2023 год.

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