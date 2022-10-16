Российские маркетплейсы заполонил контрафакт

С весны в России официально разрешили параллельный импорт, но все чаще продавцы электронных коммерческих площадок стали предлагать покупателям под видом оригинала левую электронику, одежду и косметику.

Проблема с контрафактом

Сейчас в России сложилась ситуация, что на маркетплейсах активно сбывают немаркированные изделия неизвестного происхождения. Чаще всего подобные случаи фиксируются на крупнейшей торговой площадке Wildberries. Как сообщают в Минмпромторге, больше всего жалоб и от организаций, и от частных компаний поступило именно на эту платформу. Об этом пишут РИА Новости.

Ответы маркетплейсов

При этом сами маркетплейсы заявляют, что создали серьезную систему контроля. В частности речь идет об искусственном интеллекте, который выявляет и блокирует контрафакт, а также осуществляет обмен информацией о недобросовестных продавцах, объяснила пресс-служба Wildberries.

В Ozon также запрещена торговля копиями и репликами. Более того, для некоторых категорий товаров запрашивают сертификаты качества. В «СберМегаМаркете» дополнили, что проверяют продавцов при подключении и активации, а в «Яндекс.Маркете» работают специальные автоматические системы.

Мнение экспертов

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) утверждают, что доля контрафакта на маркетплейсах очень маленькая — всего 0,1% по всем позициям. Тем не менее, аналитики и эксперты рынка уверены, что на самом деле площадки буквально завалены подделками, а системы модерации вовсе нет.

Сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital VED Анна Фомичева поделилась, что доля контрафакта на популярных маркеплейсах достигает 70%. Больше всего подделок встречается среди детских игрушек, одежды и обуви, мелкой потребительской электроники, аксессуаров, бытовой химии и парфюмерии.

При этом главная проблема в том, что маркетплейсы позиционируют себя как посредников, не отвечающих за продавцов, пишет издание. Как правило, пользователи получают просроченную косметику, вскрытую фольгированную упаковку и сомнительное содержимое. Подделывают не только изделия, но и сертификаты соответствия, свидетельства на товарный знак, договоры на дистрибуцию, а также письма-разрешения на продажу.

Как распознать подделку

Узнать подделку сложно, но можно. Обычно она в несколько раз дешевле оригинала. Необходимо следить за средней розничной ценой. За счет низкой цены подделка часто попадает в топ выдачи по запросу.

Необходимо обратить внимание на упаковку. Крупные бренды и компании размещают там штрихкоды, сайт, артикулы. Еще один способ обезопасить себя — мониторить отзывы. Также можно попробовать запросить документы на бренд у продавца через поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в настоящее время продавцы электроники и бытовой техники в России уже успели освоить технологию «параллельного импорта», но это все равно не спасает от дефицита некоторой части товаров.