Экс-главу управления соцпитания Барабанщикова оправдали в суде Петербурга

Экс-главу управления соцпитания Барабанщикова оправдали в суде Петербурга
Куйбышевский районный суд оправдал экс-главу УСП Барабанщикова. Фото: скриншот Google Maps

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование бывшего главы городского управления социального питания Алексея Барабанщикова.

Суд принял решение ограничиться административным штрафов в 250 тыс. рублей. Прокуратура согласилась с решением суда и не планирует его обжаловать.

Напомним, что 12 ноября 2021 года сотрудники ГУ МВД по Петербурге совместно с коллегами из отдела экономической безопасности городского управления ФСБ задержали Алексея Барабанщикова по подозрению в нанесении ущерба бюджету северной столицы.

Вменить Барабанщикову пытались якобы помощь одному из комбинатов питания в получении контракта в 2020 году. С доказательством этой версии возникли проблемы, так как проведение конкурса курировал комитет по государственному заказу. Об этом на допросе заявил глава комитета Александр Жемякин. Одновременно в Сети появились материалы, которые указывали, что деятельность комитета могла находиться под контролем лично губернатора Александра Беглова.

Отметим, что, пока шел судебный процесс, в прессе и экспертном сообществе звучали предположения, что дело в отношении Барабанщикова могло быть политизировано. На этом фоне в управлении социального питания произошли кадровые перестановки. Место главы управления заняла Алена Мироненко, которая до этого работала в комитете государственного заказа.

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