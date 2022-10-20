Вопреки риску быть съеденными: безбашенные тунцы научились чесаться о шершавых акул для избавления о паразитов

Биологи обнаружили, что тунцы по всему Мировому океану чешутся о смертоносных акул, несмотря на риск быть съеденными. Оказывается, хвостатые «камикадзе» таким образом избавляются от паразитов.

По информации PLOS One, биологи из Университета Западной Австралии выяснили, что тунцы и другие рыбы трутся об акул, чтобы сбросить с себя паразитов. Этот факт подтвердился в ходе просмотра тысячи часов видео, на которых обитатели открытого океана жили своей жизнью.

Из всех рыб тунцы неспроста предпочитают именно акул, причем, наименьшего размера, чтобы зубастая не смогла их проглотить. Дело в том, что кожа акулы состоит из небольших зубоподобных структур, называемых дермальными зубчиками. На ощупь она похожа на наждачную бумагу, что играет на руку рыбам с зудящей шкурой.

Другие рыбы тоже чесались об акул, но тунцы вели себя наиболее аккуратно, выстраиваясь позади акулы в очередь и по очереди врезаясь в нее. По мнению ученых, при помощи таких почесываний тунцы избавляются от паразитов и омертвевшей кожи.

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