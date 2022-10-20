Ленинградский зоопарк показал изысканную трапезу прожорливой черепашки по имени Жак

В Ленинградском зоопарке настало время обеда, и самым изысканным приемом пищи отличился гурман Жак — 20-летний самец калимантанской черепахи.

Ленинградский зоопарк представил петербуржцам трапезу 20-летнего самца калимантанской черепахи по имени Жак.

«Полюбуйтесь на то, как аппетитно трапезничает наша калимантанская черепаха по имени Жак. Он точно не оставит вас равнодушными и вдохновит на перекус», — написали в пресс-службе зоопарка.

Работники зоопарка отметили, что питомец любит поглощать такие изыски, как креветки, мидии и рыбу.. Помимо белковой пищи в рацион калимантанских черепах входит и растительная: Жак без ума от бананов, ест огурцы, яблоки, груши, кабачки, тыкву, перец и виноград.

«Принимать пищу Жак предпочитает интеллигентно с вилки, помогая себе лапкой снять угощение с зубчиков. Кушает Жак много, и такими стараниями он достиг веса около 22 кг!», — отметили в зоопарке.

Иногда аппетит Жака даже побуждает его охотиться на растения, висящие в его вольере.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Ленинградском зоопарке нашли оригинальный способ развлечь гиббонов гамаком из пожарных гидрантов.