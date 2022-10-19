В Ленинградском зоопарке нашли оригинальный способ развлечь гиббонов гамаком из пожарных гидрантов

В Ленинградском зоопарке сделали новый гамак для гиббонов. Материалом для этого послужили списанные пожарные гидранты.

По информации пресс-службы Ленинградского зоопарка, волонтеры «Общества добровольных лесных пожарных» передали старые пожарные рукава, которые стали новыми гамаками для гиббонов. В зоопарке уточнили, что эти рукава для тушения пожара никогда не использовались — инвентарь списали по истечению срока годности, поэтому они вполне безопасны для животных.

Стоит отметить, что в мировой практике зоопарки часто используют именно списанные пожарные рукава для изготовления гамаков, качель и другого инвентаря для экзотических питомцев. Именно так сотрудники отдела с приматами Ленинградского зоопарка и поступили, виртуозно смастерив гамаки для белоруких гиббонов.

«Наше семейство белоруких гиббонов передает привет пожарным и очень радуется веселой обновке в вольере!», — поделились позитивом в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

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