В Ленинградском зоопарке рассказали, как зайцы-беляки готовятся к зиме

В Ленинградском зоопарке рассказали, как зайцы-беляки готовятся к зиме. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке рассказали, как зайцы-беляки готовятся к зиме. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

У зайцев-беляков из Ленинградского зоопарка началась осенняя линька. Специалист рассказала, как пушистые жители готовятся к зиме.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» сотрудник Ленинградского зоопарка Елена Ситникова поделилась, что процесс линьки у каждого зайца протекает по-своему.

Так, все животные, обитающие в местах со сменой климата, переодеваются с летней на зимнюю шубку, но это не так сильно заметно, как у зайца-беляка, — зверек полностью меняет свой окрас с головы. Делает он это к смене сезона, в итоге его шубка становится совсем белой.

Эксперт отметила, что во время линьки у зайца-беляка на лапках появляется много шерсти, она увеличивает поверхность лапки и позволяет животному не проваливаться в снег.

Ситникова также заметила, что этот вид зайца очень плохо приручается, жить в домашних условиях им очень трудно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Ленинградском зоопарке отпраздновали день рождение детеныша ленивцев Ирвина и Сони. Малыш любит проводить время в объятиях матери. Именинник растет здоровым, любопытным и активным.