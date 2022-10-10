В Ленинградском зоопарке детенышу ленивцев исполнился 1 год

В Ленинградском зоопарке празднуют день рождение детеныша ленивцев Ирвина и Сони.

Как отмечают сотрудники зоопарка, внешне он больше напоминает маму. Его шерсть стала более густой и волнистой. Повадки малыш унаследовал от отца — он практически никогда не отказывается от перекуса. Его любимыми лакомствами стали инжир, кукуруза, фундук, вареный картофель, пишут в группе во ВКонтакте «Ленинградского зоопарка».

Детеныш любит проводить время в объятиях матери. Именинник растет здоровым, любопытным и активным.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Ленинградский зоопарк показал фото застенчивого манула.