В Ленинградском зоопарке детенышу ленивцев исполнился 1 год

В Ленинградском зоопарке детенышу ленивцев исполнился 1 год
Фото: скриншот видео ленивцев из Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке празднуют день рождение детеныша ленивцев Ирвина и Сони.

Как отмечают сотрудники зоопарка, внешне он больше напоминает маму. Его шерсть стала более густой и волнистой. Повадки малыш унаследовал от отца — он практически никогда не отказывается от перекуса. Его любимыми лакомствами стали инжир, кукуруза, фундук, вареный картофель, пишут в группе во ВКонтакте «Ленинградского зоопарка».

Детеныш любит проводить время в объятиях матери. Именинник растет здоровым, любопытным и активным.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Ленинградский зоопарк показал фото застенчивого манула.

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В Ленинградском зоопарке детенышу ленивцев исполнился 1 год
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