В Колпинском районе пассажир приставил нож к горлу таксиста и забрал его телефон

В Колпинском районе пассажир приставил нож к горлу таксиста и забрал его телефон. Фото: unsplash

В Колпинском районе пассажир приставил нож к горлу таксиста и забрал его телефон. Фото: unsplash

Один из таксистов в Колпинском районе остался без своего мобильного телефона из-за буйного пассажира.

Как стало известно Gazeta.SPB, 20 октября около 14:59 в правоохранительные органы обратился 41-летний гражданин республики Таджикистан, работающий водителем «Яндекс Такси» и сообщивший, что несколькими минутами ранее от указанного времени у дома 7 по улице Адмиралтейской в Колпино произошла встреча с неадекватным пассажиром, который под угрозой ножа открыто похитил мобильный телефон, после чего с места происшествия скрылся.

В тот же день около 15:30 у дома 7 по улице Адмиралтейской по «горячим следам» удалось задержать подозреваемого, которым оказался гражданин 1980 года рождения, проживающий в Шушарах на Ростовской улице. Телефон, а также нож у злоумышленника забрали.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Известно, что до этого в отношении мужчины было прекращено уголовное дело по статье «Угроза убийством» в связи с примирением сторон.

Под административным надзором гражданин не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ломоносовском районе Ленобласти двое местных жителей решили поиграть в GTA в реальной жизни и пытались отобрать машину у таксиста после выполнения «миссии» по похищению 500 рублей из Черемыкино.