В Ленобласти задержали злоумышленника, пытавшегося отобрать ключи от машины у таксиста после похищения 500 рублей из Черемыкино

В Ломоносовском районе Ленинградской области двое местных жителей решили поиграть в GTA в реальной жизни и пытались отобрать машину у таксиста после выполнения «миссии» по похищению 500 рублей из Черемыкино. Одного из злоумышленников задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb, 29 сентября в полицию обратился водитель такси с сообщением о том, что два дня назад у дома в селе Русско-Высоцкое двое неизвестных преступников, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили отвезти их в поселок Черемыкино.

Из деревни злоумышленники каким-то образом похитили 500 рублей, после чего вернулись к таксисту и попытались отобрать у него ключи от машины. Когда миссия провалилась, мужчины с места происшествия скрылись.

По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).

Оперативники 30 сентября смогли задержать одного из подозреваемых и посадить в изолятор временного содержания — им оказался житель Черемыкино, откуда и были похищены деньги. Оказалось, задержанный ранее был по множеству статей УК РФ, включая хранение наркотиков, грабеж, разбой, мошенничество и так далее.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что жертвой мошенников стала пожилая петербурженка, которую злоумышленники любезно подвозили до банкоматов на заказанном ими такси.