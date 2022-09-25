Пенсионерка с Апрельской разъезжала на заказанном мошенниками такси и переводила им миллионы

Пенсионерка с Апрельской разъезжала на заказанном мошенниками такси и переводила им миллионы. Фото: unsplash.

Пенсионерка с Апрельской разъезжала на заказанном мошенниками такси и переводила им миллионы. Фото: unsplash.

Жертвой мошенников стала пожилая петербурженка, которую злоумышленники любезно подвозили до банкоматов на заказанном ими такси.

Как стало известно Gazeta.SPB, женщина обралась в полицию 24 сентября около 19:40. По словам 76-летней пострадавшей, мошенники с ней связались примерно 10 дней назад. Тогда на домашний телефон пенсионерки начали поступать звонки от лжесотрудников Банка России.

Чтобы обезопасить денежные средства женщина, следуя инструкциям звонивших, 21 и 22 сентября отправилась в отделение банка и обналичила с принадлежащих счетов 1 590 016 рублей. Затем она села в заказанное неизвестными такси и поехала в различные отделения салонов сотовой связи, через которые и переводила деньги на неизвестные счета.

Кроме того, 21 сентября женщина сразу же перевела на указанный неизвестными счет денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

В общей сложности сумма ущерба составила 3 564 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионерка из Невского района попалась на уловки мошенников, которые убедили ее перевести один миллион рублей на указанные счета из-за угрозы снятие денежных средств.