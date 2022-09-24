В Невском районе мошенники обманули пенсионерку при помощи преступной схемы с лжедоверенностью

В Невском районе мошенники обманули пенсионерку при помощи преступной схемы с лжедоверенностью. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Невском районе мошенники обманули пенсионерку при помощи преступной схемы с лжедоверенностью. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пожилая женщина из Невского района Санкт-Петербурга попалась на уловки мошенников, которые убедили ее перевести один миллион рублей на указанные счета из-за угрозы снятие денежных средств.

Как стало известно Gazeta.SPB, преступники использовали ненастоящую доверенность в качестве приманки. В четверг, 22 сентября, они позвонили 75-летней пенсионерке с проспекта Пятилеток и представились сотрудниками сначала полиции, а затем банка.

Неизвестный мужчина заявил, что в отделение кредитной организации пришел злоумышленник с доверенностью от пожилой женщины, но не получив денег убежал. Затем он снял средства, которые по счастливой случайности удалось вернуть, но нужно установить сотрудника, который дал личные данные женщины злоумышленнику. Об этом пострадавшей уже говорила неизвестная женщина, на которую лжесотрудник полиции перевел звонок.

После пенсионерка проследовала в отделение реального банка, где со своего счета сняла и отправила на неизвестный ей счет 1 000 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе Санкт-Петербурга мошенник оставил пенсионера без сбережений с помощью поддельной доверенности.