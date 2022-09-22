В Петербурге мошенник подделал доверенность и украл у пенсионера 7,4 млн рублей

В Кировском районе Петербурга мошенник оставил пенсионера без сбережений с помощью поддельной доверенности.
Как стало известно Gazeta.SPb, во вторник в отдел полиции пришел 84-летний приезжий пенсионер. Он рассказал стражам порядка, что в середине сентября приехал в Петербург к родственникам и пошел в отделение банка, чтобы проверить свой банковский счет.
Судя по выписке, в течение прошлого года неизвестный по доверенности снимал со счета крупные суммы. Общий материальный ущерб составил более 7,4 миллиона рублей.
Пенсионер в беседе с полицейскими уточнил, что не выписывал доверенность на имя человека, который снимал деньги.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Комарово охранника убили ударами ножом в шею из-за денежного долга.