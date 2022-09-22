В Петербурге мошенник подделал доверенность и украл у пенсионера 7,4 млн рублей

В Петербурге мошенник подделал доверенность и украл у пенсионера 7,4 млн рублей
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Кировском районе Петербурга мошенник оставил пенсионера без сбережений с помощью поддельной доверенности.

Как стало известно Gazeta.SPb, во вторник в отдел полиции пришел 84-летний приезжий пенсионер. Он рассказал стражам порядка, что в середине сентября приехал в Петербург к родственникам и пошел в отделение банка, чтобы проверить свой банковский счет.

Судя по выписке, в течение прошлого года неизвестный по доверенности снимал со счета крупные суммы. Общий материальный ущерб составил более 7,4 миллиона рублей.

Пенсионер в беседе с полицейскими уточнил, что не выписывал доверенность на имя человека, который снимал деньги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Комарово охранника убили ударами ножом в шею из-за денежного долга.

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