Бывший муж петербурженки надругался над четырехлетней дочерью во время купания

Бывший муж петербурженки надругался над четырехлетней дочерью во время купания
Фото: unsplash

В Выборгском районе Петербурга на тело четырехлетней крошки покусился собственный отец во время купания в ванной. Мать девочки обратилась в полицию лишь спустя неделю после случившегося.

Как стало известно Gazeta.SPb, 21 октября в полицию обратилась 34-летняя петербурженка, работающая бухгалтером в компании медтехники, с сообщением о том, что в ее квартире на улице Сантьяго-де-Куба бывший муж сотворил немыслимое в отношении их общей дочери.

Правоохранители выяснили, что вечером 6 октября 46-летний мужчина во время купания ребенка в ванне совершил насильственные действия сексуального характера. Малышке было всего 4 года.

Материалы заявления поступили следователю отдела по Выборгскому району ГСУ СК РФ. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге женщину задержали за сексуальное насилие над новорожденной дочерью.

выборгский район насильственные действие сексуального характера новости СПб ребенок


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Бывший муж петербурженки надругался над четырехлетней дочерью во время купания
Российским пенсионерам напомнили о перерасчете доплат за профессиональную ...
«Аморальное» участие в несогласованном массовом мероприятие ...
В консерватории Римского-Корсакова в Петербурге к 2024 году появятся ...
Минкультуры отменило проведение Санкт-Петербургского международного ...
Малоактивный антициклон принесет в Петербург субботние облака и слабые дожди
Негосударственные театры Петербурга получили более 23 млн рублей на новые ...
В Пулково не пропустили гражданина с Кубы, прихватившего с собой сигары на ...