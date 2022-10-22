Бывший муж петербурженки надругался над четырехлетней дочерью во время купания

В Выборгском районе Петербурга на тело четырехлетней крошки покусился собственный отец во время купания в ванной. Мать девочки обратилась в полицию лишь спустя неделю после случившегося.

Как стало известно Gazeta.SPb, 21 октября в полицию обратилась 34-летняя петербурженка, работающая бухгалтером в компании медтехники, с сообщением о том, что в ее квартире на улице Сантьяго-де-Куба бывший муж сотворил немыслимое в отношении их общей дочери.

Правоохранители выяснили, что вечером 6 октября 46-летний мужчина во время купания ребенка в ванне совершил насильственные действия сексуального характера. Малышке было всего 4 года.

Материалы заявления поступили следователю отдела по Выборгскому району ГСУ СК РФ. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге женщину задержали за сексуальное насилие над новорожденной дочерью.