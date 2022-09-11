В Петербурге женщину задержали за сексуальное насилие над новорожденной дочерью

В Петербурге женщину задержали за сексуальное насилие над новорожденной дочерью
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Жительницу Петербурга задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленькой дочери. Ранее по аналогичному делу задержали ее супруга.

В середине недели в интернете были обнаружены снимки обнаженного мальчика. Полиция установила IP-адрес, с которого были размещены фотографии, и задержала 54-летнего мужчину. Установлено, что период с сентября 2018 года по май 2022 года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении приемного сына.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ходе расследования уголовного дела правоохранительные органы выяснили, что 52-летняя супруга задержанного тоже занималась замешана в деле. Правоохранители считают, что 10 лет назад она делала интимные снимки своей дочери, которой на тот момент не было и года. Также она развратила девочку.

Оба супруга дали признательные показания. Правоохранительные органы устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рецидивист изнасиловал петербургскую студентку и украл ее деньги.

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