Из Некрасовского сада под покровом ночи убрали сомнительную скульптуру «Дед Мазай и зайцы»

Скульптуру «Дед Мазай и зайцы» убрали из Некрасовского сада спустя несколько недель после того, как ее привезли из Москвы.

В группе»Центральный район за комфортную среду обитания» соцсети Вконтакте появились видеозаписи, на которых попал процесс демонтажа скульптуры «Дед Мазай и зайцы» в Некрасовском саду в Петербурге. Пару недель назад композицию привезли из Москвы, где она тоже не пришлась ко вкусу местным жителям.

Металлическую лодку с зайцами подняли краном, погрузили на грузовик и увезли. Прежним место жительства «Мазая и зайцев» с 1999 года был московский парк Горького. Однако там их постоянно атаковали вандалы. Но композицию решили перевезти в культурную столицу по другому поводу.

Стоит отметить, установка «Деда Мазая» в центре Петербурга прошла без согласования с властями — нелегальный переезд организовал петербургский бизнесмен Константин Торгачкин, который знаком с автором скульптуры Александром Таратыновым.