Остап Бендер на Итальянской улице тоже получил глаза от вандалов

В Санкт-Петербурге заметили еще один случай вандализма с созданием глаз для памятников. В этот раз хулиган вооружился клеем и сделал «выразительный взгляд» фигуре Остапа Бендера на Итальянской улице.

О произошедшем рассказал «Подъем» и даже приложил фотографию обновленного памятника с глазами. Совсем недавно похожий случай произошел в Летнем саду, но тогда вандал был вооружен маркером, а сейчас бумагой и клеем.

«Подъем» обратился за комментарием в администрацию Центрального района, где ответили, что неизвестные прикрепили на глаза памятника наклейки, но коммунальщики уже вернули ему первозданный вид.

Также в администрации добавили, что фигура Остапа Бендера — бесхозная, однако к любым памятникам стоит относиться с должным уважением. В организации пообещали разобраться с произошедшем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском Летнем саду сотрудники службы безопасности при обходе заметили нарисованные глаза на одной из скульптур. Под удар вандалов попал бюст «Петрония Прима, жена Императора Вителлия».