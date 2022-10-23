«Это затронуло не только мой мозг»: Александр Рыбак признался в былой зависимости от психотропных препаратов

Звезда «Евровидения» Александр Рыбак победил давнюю зависимость от психотропных лекарств, но с последствиями борется до сих пор.

По информации Starhit, когда-то большим препятствием в работе для музыканта Александра Рыбака стало пристрастие к психотропным лекарствам. В какой-то момент артист сменил деятельность и пропал с радаров, несмотря на оглушительный успех в «Евровидении» с хитом Fairytale. Оказалось, у Рыбака возникли проблемы со здоровьем. На протяжении долгих лет он был зависим от психотропных препаратов и только два года назад избавился от пристрастия.

«Мои доктора мне говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я уже перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком. В России у меня мечта есть — сделать дуэт с артистом масштаба Киркорова, погастролировать вместе», — говорит он в фильме МУЗ-ТВ «Песенка спета: хиты-убийцы».

Александр также признавался, что таблетки превратили его в слабую и напуганную личность, без воли к жизни. «Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма», — откровенничал в личном блоге 36-летний вокалист.