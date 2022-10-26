«Сама пришла в гости и попросила покушать»: в Ленобласти задержали пенсионера, в течении двух дней склонявшего к интиму пятилетнюю девочку

В Волосовском районе Ленобласти воспитанница детского сада на два дня оказалась в сексуальном заточении у пенсионера из поселка Рабитицы. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 24 октября в полицию поступило сообщение от жителя деревни Рабитицы о том, что он пришел в гости к знакомому в квартиру, где обнаружил 5-летнюю девочку. Никаких данных о ребенке не было помимо того, что жила она у мужчины уже 2 дня.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили ребенка в квартире у 71-летнего пенсионера. Мужчина пояснил, что девочка сама пришла к нему в гости и попросила покушать, после чего он ее впустил, накормил и уложил в кровать. На слово мужчине не поверили — опросили родителей ребенка, которые уверяли, что девочка каким то образом ушла из детского сада, и они ее искали.

Приняв во внимание всю информацию результаты после обследования ребенка в местной больнице правоохранители установили, что 24 октября около 17:00 безработная 29-летняя женщина отпустила свою малолетнюю дочь гулять на улицу без присмотра. Около 17:25 пенсионер встретил девочку, отвел к себе домой и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

Сообщалось, что семья пострадавшей полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Пенсионера поместили в изолятор временного содержания, а по факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье 132 части 4 пункту «б» УК РФ (насильственные действия сексуального характера)

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что бывший муж петербурженки надругался над четырехлетней дочерью во время купания.