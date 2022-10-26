Домушник в Коркинском не побрезговал парфюмерией и колонками «JBL» в частном доме гендиректора строительной фирмы

В Всеволожском районе Ленобласти злоумышленник наведался в дом к директору одной из местных фирм. Помимо денег и электроники домушник соблазнился и парфюмерией.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 25 октября в полицию Петербурга позвонил 34-летний генеральный директор одной из местных строительных организаций с заявлением о том, что в его дом в СНТ «Коркинское» проник неизвестный преступник.

Злоумышленник сломал замок входной двери и совершил хищение 70 000 рублей, колонок «JBL» и парфюмерии. Общий ущерб от действий преступника составил 143 000 рублей.

Видеонаблюдение отсутствовало, поэтому правоохранители изъяли с места следы пальцев рук, следы обуви и слепок давления двери. По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье 158 части 3 пункту «а» УК РФ (кража).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что отдохнувшая в Турции пенсионерка с Кораблестроителей лишилась двух столовых наборов из серебра после визита домушника.