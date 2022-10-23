Отдохнувшая в Турции пенсионерка с Кораблестроителей лишилась двух столовых наборов из серебра после визита домушника

В Василеостровском районе Петербурга вернувшаяся с заграничного отдыха пенсионерка обнаружила взломанную дверь в квартиру и пропажу столового серебра.

Как стало известно Gazeta.SPb, 22 октября в полицию обратилась 63-летняя петербурженка, проживающая на улице Кораблестроителей. Пенсионерка заявила, что 5-22 октября в ее квартиру на пятом этаже проник неизвестный злоумышленник путем повреждения замка входной двери.

Домушник вынес их квартиры два столовых набора из серебра, стоимостью 79 000 рублей. В это время пенсионерка находилась в Турции.

С места преступления изъяли следы пальцев рук. Видеонаблюдение отсутствовало. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Сосновом Бору сразу у двух жильцов дома на Липовском проезде домушник стащил ювелирные украшения на 200 тысяч рублей.