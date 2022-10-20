В Сосновом Бору сразу у двух жильцов дома на Липовском проезде домушник стащил ювелирные украшения на 200 тысяч рублей

Злоумышленник поживился ювелиркой в квартирах двух жителей одного и того же дома в Сосновом Бору. Общий ущерб от его действий превысил 200 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 19 октября в полицию обратились двое жителей Соснового Бора с заявлением о том, что в их квартиры дома по Липовскому подъезду проникли домушники и вынесли ювелирные ценности.

Приехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что в тот день в период с 07:00 до 16:30 преступник взломал замок входной двери и проник в квартиру техника газовой компании на 4 этаже. Из квартиры домушник вынес кольцо и серьги из металла желтого цвета. Общая сумма материального ущерба составила 30 000 рублей.

Аналогичная ситуация произошла и у заместителя директора центра охраны здоровья, проживающей на 3 этаже. Домушник вынес из ее квартиры золотые украшения: 7 колец, цепочку, 5 подвесок, а также украшения из металла белого цвета: 2 пары серег, 2 браслета, кольцо и цепочку. Общая сумма материального ущерба составила 171 300 рублей.

С мест преступления правоохранители изъяли следы пальцев рук, следы обуви и несколько замков. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статье 158 УК РФ (кража).

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