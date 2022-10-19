Сразу две петербургские школьницы стали жертвами интернет-извращенцев в соцсетях

В Красносельском и Невском районах Петербурга в полицию в один день обратились две семьи с заявлениями о похожих преступлениях, совершенных в отношении их несовершеннолетних дочерей — девочкам написывали злоумышленники, пытавшиеся развести их на секс.

Как стало известно Gazeta.SPb, 17 октября в полицию обратились две семьи из разных районов Петербурга. Объединяла их общая проблема — к их несовершеннолетним дочерям поступали сообщения и предложения порнографического характера от незнакомцев из соцсети.

Так в полицию обратился 44-летний петербуржец с заявлением, о том, что его 15-летняя дочь с 10 апреля в соцсети «ВКонтакте» переписывалась с неизвестным «Юрием», который предлагал ей интимные встречи за денежное вознаграждение. По факту этого преступления следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в этот день в полицию обратилась 32-летняя петербурженка, которая в мобильном телефоне своей 8-летней дочери обнаружила порнографическую переписку в telegram. Кроме фото и видеоматериалов, неизвестный побуждал ребенка через интернет произвести действия сексуального характера.

По данному факту следователь возбудил уголовное дело по пункту «б», части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что во Всеволожском районе извращенец на протяжении двух лет спаивал и развращал подростка.