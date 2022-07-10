Во Всеволожском районе извращенец на протяжении двух лет спаивал и развращал подростка

Во Всеволожском районе извращенец на протяжении двух лет спаивал и развращал подростка. Фото: Baltphoto

Во Всеволожском районе извращенец на протяжении двух лет спаивал и развращал подростка. Фото: Baltphoto

В субботу 9 июля в полицию на одних из жителей поселка «Щеглово» сообщил оперативный дежурный. Заявлялось, что молодые люди в подъезде употребляют алкогольную продукцию и дебоширят. Оказалось, обстоятельства были гораздо сложнее. Около 21:30 в полицию обратился отец несовершеннолетнего подростка, заявивший о неизвестном, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его несовершеннолетнего 15-летнего сына.

По прибытию на указанный адрес правоохранители побеседовали с соседями и выяснили, что к 37-летнему мужчине в квартиру вот уже на протяжении двух лет ходит подросток лет 14-15, с которым они вместе распивают спиртные напитки.

Как стало известно Gazeta.SPB, позже удалось поговорить с самим владельцем квартиры. В его доме нашли кучу пустых бутылок и вэб-камеру. По словам мужчины, он является гомосексуалистом. Известно, что до этого у владельца квартиры была судимость за подделку документов.

Мужчину задержали подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

В настоящий момент мужчина доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств, помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 июля 16-летней девочке не повезло встреться с извращенцем, который после поездки в троллейбусе преследовал ее еще и в метро.