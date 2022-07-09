В Петербурге ищут мужчину с короткой стрижкой, преследовавшего школьницу в метро

В пятницу днем, 8 июля, 16-летней девочке не повезло встреться с извращенцем, который после поездки в троллейбусе преследовал ее еще и в метро.

Как стало известно Gazeta.SPB, подозрительный мужчина дал о себе знать еще на проспекте Ветеранов, когда школьница зашла в наземный транспорт. Мужчина пытался незаметно приставать к несовершеннолетней, но позже, когда девочке уже перестало казаться это случайностью, она села к окну, мужчина на время отстал.

Но, как выяснилось, ненадолго. Пострадавшая спустилась в метро, чтобы доехать до «Площади Ленина» и встретиться с подругой. Подозрительный мужчина последовал за ней, после чего между станциями «Нарвская» и «Балтийская» на Красной ветке метрополитена продолжил совершать развратный действия в отношении несовершеннолетней. Тогда девочка попыталась привлечь внимание к этому рядом сидящей женщины, но мужчина заметил и скрылся, Девочка догнать его не смогла, но попыталась снять на камеру.

Известно, что на вид мужчине 30-40 лет, у него коротко стриженные волосы и голубые глаза. Был одет в серые джинсы, голубую футболку, чёрные кроссовки.

В настоящий момент составлена ориентировка, ведутся поиски подозреваемого. Видеозапись изъята. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти после смерти 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Студента нашли мертвым в его комнате в квартире на улице Ленина. Следственно-оперативная группа не нашла признаков криминальной смерти.