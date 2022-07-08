Труп 16-летнего студента нашли в квартире в Отрадном

Труп 16-летнего студента нашли в квартире в Отрадном
Проводится проверка. Фото: pixabay

В Ленинградской области после смерти 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в отдел полиции в Отрадном обратилась 44-летняя мать умершего. Она сообщила правоохранителям о смерти своего сына, учащегося в колледже.

Студента нашли мертвым в его комнате в квартире на улице Ленина. Следственно-оперативная группа не нашла признаков криминальной смерти. Выяснением причин будут заниматься судмедэксперты.

Правоохранителями установлено, что подросток жил в неполной семье, которая не стоит на учете в ПДН. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в студии звукозаписи в ДК в Ленобласти школьник погиб от удара током. Следователи проводят проверку, ход и результаты которой контролирует местная прокуратура.

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