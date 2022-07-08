В студии звукозаписи в ДК в Ленобласти школьник погиб от удара током

В Подпорожском районе Ленобласти расследуется гибель 13-летнего подростка, получившего смертельный удар током.

Трагический случай произошел накануне днем в студии звукозаписи Дома культуры в поселке Важины. Как стало известно Gazeta.SPb, в половине четвертого дня там нашли труп семиклассника с ожогом на запястье левой руки.

Судмедэксперты на месте предварительно установили, что причиной смерти стало поражение электрическим током. Признаков криминальной смерти на теле ребенка не нашли.

По данным областной прокуратуры, подростка ударило током при подъеме по металлической лестнице в радиорубку ДК.

По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят проверку, ход и результаты которой контролирует местная прокуратура.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продавца магазина на Шостаковича, избившего девушку, задержали.