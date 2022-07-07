Продавца магазина на Шостаковича, избившего девушку, задержали

Продавца магазина на Шостаковича, избившего девушку, задержали
Полицейские задержали продавца. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На севере Петербурга сегодня задержали продавца продуктового магазина, напавшего на 25-летнюю местную жительницу из-за жалоб на шум по ночам.

Скрывшегося накануне вечером с места происшествия продавца задержали полицейские Выборгского района. В отдел увезли 25-летнего приезжего из ближнего зарубежья. В отношении него собираются возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в городском главке МВД.

Инцидент произошел 6 июля около 21:30 в продуктовом магазине «24 часа», расположенном в жилом доме на улице Шостаковича, 3/1. Потерпевшая рассказала прибывшим правоохранителям, что у нее возникла потасовка с продавцом из-за шума по ночам. Злоумышленник, как сообщают в полиции, применил к девушке физическую силу и причинил травмы, а после скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что конфликт произошел после того, как девушка попросила работников магазина снять колокольчики и не шуметь по ночам. Однако просьба петербурженки не только не осталась неуслышанной, но и вызвала агрессию и продавцов.

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