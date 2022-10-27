Россиян заверили, что все социальные обязательства в бюджете на 2023–2025 годы будут исполнены

Россиян заверили, что все социальные обязательства в бюджете на 2023–2025 годы будут исполнены. Фото: Pxhere

Россиян заверили, что все социальные обязательства в бюджете на 2023–2025 годы будут исполнены. Фото: Pxhere

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что все социальные обязательства в бюджете России на последующие несколько лет будут исполнены.

Так, в частности, по словам Силуанова, речь идет о выделении средств на материнский капитал и увеличение пенсии россиянам. Об этом пишет «Петербург2».

Все решения, которые принимались президентом РФ Владимиром Путиным, все решения, которые принимались Государственной думой, содержатся в постановлениях.

Отмечается, что в проекте федерального бюджета на ближайшие три года учтены все решения и социальные обязательства. Также, сюда входят новые универсальные пособия для родителей с детьми. Главной целью станет помощь семьям, живущим там, где доход на душу населения ниже уровня прожиточного минимума.

Все упомянутые граждане, по словам министра финансов, получат дополнительную поддержку из федерального бюджета страны.