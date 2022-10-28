Специалисты улучшили приложение для оплаты парковки в Петербурге

Приложение для оплаты парковки в центре города стало удобнее. Специалисты добавили в систему новые возможности и функции.

Модернизацией приложения занимались СПб ГКУ «Городской центр управления парковками». Теперь поиск ближайшего места, где можно припарковать автомобиль, осуществляется быстрее и удобнее. В частности, указывается расстояние до парковочного места и предоставляется возможность проложить маршрут. Также в приложении теперь можно сохранить банковскую карту. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Кроме того, с обновлениями пользователи могут самостоятельно настроить время оповещения об окончании оплаченного парковочного времени, а также дистанционно продлить часы парковки, остановить парковку и вернуть деньги за неиспользованные оплаченные часы.

Горожан предупредили, что изменениями можно будет пользоваться только после обновления приложения. Вход и регистрация теперь осуществляется через смс.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас заявка на повышение тарифов в зоне платной парковки Петербурга не поступала, но в перспективе они могут быть дифференцированы.