Петербуржцам рассказали, когда ожидается подорожание платной парковки в городе

Пока заявка на повышение тарифов в зоне платной парковки Петербурга не поступала, но в перспективы они могут быть дифференцированы.

Как рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков, в настоящее время на территории Северной столицы действует единый тариф, но он будет дифференцирован после того, как платная зона заработает во всех запланированных районах. Об этом пишет «Петербург2».

Таким образом, в теории все зависит от того, как распределятся транспортные потоки. Ваньчков заметил, что если будут фиксироваться массовые нарушения, парковка вторым рядом, а платная парковка перестанет выполнять поставленные цели, будет введено активное наблюдение за ситуацией и принятие соответствующих решений.

Кроме того, Ваньчков указал на необходимость внесения изменений в КоАП, где должна быть прописана ответственность за нахождение в платной зоне автомобиля с нечитаемым или отсутствующим номером.

На настоящий момент парковку оплачивают каждый день с 08:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российское правительство решило визуально разделить платную и бесплатную парковку разными цветами.