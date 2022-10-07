В России визуально разделят зоны платной и бесплатной парковки

Правительство России решило визуально разделить платную и бесплатную парковку разными цветами.

Теперь зоны платной стоянки будут обозначены линиями синего цвета, а бесплатной парковки белого. Такая разметка поможет водителям быстрее ориентироваться при выборе места, сообщает пресс-служба правительства России.

Кроме того, у стоянки для инвалидов появится новый облик — рядом с буквой «Р» появится стилизованное изображение колясочника. А в зоне платной парковки к традиционному начертанию «Р» добавят изображения монет.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в России ограничили скорость электросамокатов.