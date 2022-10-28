На ноябрьские праздники в два раза больше россиян отправятся отдыхать за границу

На ноябрьские праздники в два раза больше россиян отправятся отдыхать за границу. Фото: Pxhere

На ноябрьские праздники в два раза больше россиян отправятся отдыхать за границу. Фото: Pxhere

В Российской Федерации увеличилось количество желающих отправиться за рубеж на ноябрьских праздниках.

Выяснилось, что число бронирований полетов за границу в ноябре этого года стало больше в два раза по сравнению с прошлым, 2021, годом. Об этом пишет «Ямал1».

Исследование провели специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip. В общей сложности доля заграничных бронирований составила 25%, а остальные 75% пришлись на перелеты по России. При этом больше всего граждан планируют в ноябре посетить Ереван.

Следующим популярным направлением является Стамбул, а на третьем месте расположился с списке туристов таджикский Худжанд. Также россияне для путешествия охотно выбирают Астану, Баку, Тель-Авив, Бишкек, Белград и Ташкент.

Внутри страны туристы чаще всего отправляются в Москву, Петербург и Сочи. Не обходят вниманием граждане Минводы, Махачкалу и Уфу.