Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»

Сегодня на билайн тв стартовала акция «30 дней на подписку «Страшно — и точка». Все пользователи онлайн-кинотеатра, которые ранее не подключались к подписке на хорроры и триллеры, в канун Дня Всех Святых получили доступ к более чем 250 фильмам в течение месяца бесплатно.

Активировать подписку по акции можно до 3 ноября на сайте билайн тв.

А вот ТОП-5 самых популярных фильмов категории «ААААА!!!» у зрителей, которые уже подписались на «Страшно — и точка»:

Тихое место 2;

Zомбилэнд: Контрольный выстрел;

Сторожка;

Обитель зла: Раккун-Сити;

Кладбище домашних животных.

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