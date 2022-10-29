Последняя суббота октября принесет в Петербург аномальное тепло и сильный ветер

Санкт-Петербург 29 октября окажется в теплом секторе североатлантического циклона, который, с одной стороны, порадует горожан аномальным теплом, а с другой, взбодрит вечером сильным ветром.

Петербургский синоптик Михаил Леус рассказал, какую погоду ждать петербуржцам в последнюю субботу октября. Так 9 октября условия погоды в Северной столице продолжит формировать теплый сектор североатлантического циклона.

«Его усилиями в регион облачно, временами дожди, вечером усилится ветер. При этом температурный фон окажется на 6-7° выше климатической нормы», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге в этот день достигнет +11…+13 градусов, в Ленобласти +9…+14 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, вечером с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление будет резко падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В воскресенье будет ветрено. В городе похолодает, и постепенно прекратятся осадки.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре 29 октября.