Петербуржцев предупредили о сильном ветре 29 октября

Петербуржцев предупредили о сильном ветре 29 октября
Петербуржцев предупредили о сильном ветре 29 октября. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В выходные на территории Санкт-Петербурга ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют заметное усиление ветра 29 октября.

Главное управление МЧС России по городу предупреждает, что согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу местами ожидается усиление ветра до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8 и +10 градусов, днем она повысится до +12. В течение дня будет облачно, ночью пройдут дожди (местами умеренные). Кроме того, горожане столкнуться с туманом. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в выходные на территории Северной столицы сохранится достаточно теплая для октября погода, но придут дожди и сильный ветер. А вот на следующей неделе похолодает, в отдельных районах области выпадет мокрый снег. Погода изменится после прохождения атмосферного фронта.

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