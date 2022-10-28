Петербуржцев предупредили о сильном ветре 29 октября

В выходные на территории Санкт-Петербурга ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют заметное усиление ветра 29 октября.

Главное управление МЧС России по городу предупреждает, что согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу местами ожидается усиление ветра до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8 и +10 градусов, днем она повысится до +12. В течение дня будет облачно, ночью пройдут дожди (местами умеренные). Кроме того, горожане столкнуться с туманом. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в выходные на территории Северной столицы сохранится достаточно теплая для октября погода, но придут дожди и сильный ветер. А вот на следующей неделе похолодает, в отдельных районах области выпадет мокрый снег. Погода изменится после прохождения атмосферного фронта.