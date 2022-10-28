После бурных выходных с ветром и подъемом уровня воды в Петербурге похолодает

После бурных выходных с ветром и подъемом уровня воды в Петербурге похолодает. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

После бурных выходных с ветром и подъемом уровня воды в Петербурге похолодает. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В выходные дни на территории Санкт-Петербурга сохранится достаточно теплая для октября погода, но придут дожди и сильный ветер. А вот на следующей неделе похолодает, в отдельных районах области выпадет мокрый снег.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в очередной раз предупредил автомобилистов, что, несмотря на отсутствие снега, стоит всерьез задуматься о смене шин.

На этой неделе выходные будут теплыми, но очень капризными. По словам специалиста, суббота пройдет с дождем и очень высокой температурой воздуха. Так, ночь будет держаться на грани рекордных значений температуры с отметкой в +10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +12 градусов.

В воскресенье уже погоду начнет определять тыл циклона. С вечера субботы усилится ветер западного направления, а ночью и днем его порывы с северо-запада достигнут 15-18 м/с. В прибрежных районах ветер может разогнаться больше 20 м/с. В связи с этим ночью 30 октября в Петербурге ожидается подъем уровня воды в Неве до отметок близких к наводнению.

Похолодание начнется после прохождения атмосферного фронта. По словам Колесова, в восточных районах пройдет дождь и мокрый снег. На крайнем востоке области даже образуется временный снежный покров.

Синоптик подчеркнул, что понижение температуры воздуха будет наблюдаться всю следующую неделю.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Петербурга смогут увидеть первый снег уже в начале ноября, пока в городе сохраняется тепло.