Специалист рассказал, что петербуржцы могут увидеть первый снег уже в начале ноября

Специалист рассказал, что петербуржцы могут увидеть первый снег уже в начале ноября. Фото: unsplash

Специалист рассказал, что петербуржцы могут увидеть первый снег уже в начале ноября. Фото: unsplash

Стали известны приблизительные даты, когда в Петербурге пройдет первый снег. Однако, по словам специалиста, сейчас ожидается относительно теплая погода.

Петербургский синоптик Юрий Куткевич отметил, что до следующей недели в Северной столице будет тепло. Периодически плюсовые температуры будут сменяться холодом, но снег, даже если выпадет, не задержится надолго. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По предварительному прогнозу, местами в Петербурге и области ожидаются заморозки и понижение температуры до нуля в ночное время, но пока земля достаточно не промерзла, снег будет быстро таять. Куткевич объяснил, что для того, чтобы он лег, необходимо значительное понижение температуры, но первая неделя ноября, до 7 числа, сохранит тепло.

При этом осадки в начале следующего месяца будут представлены преимущественно в виде дождя, но вместе с этим можно будет увидеть и первый снег.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям Петербурга напомнили о самой теплой ночи, ожидающейся 29 октября. Предполагается, что она сможет побить рекорд 1967 года.