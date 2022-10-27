Петербуржцам напомнили о самой теплой ночи, ожидающейся 29 октября

Ночь с 26 на 27 октября в Северной столице не смогла стать самой теплой, так как ее испортило понижение температуры, когда приблизилась зона с моросящими осадками и туманом. Однако специалист напомнил, что через пару дней, вероятно, побить рекорд все-таки получится.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов отметил, что вчера вечером к 20 часам температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +10 градусов. При этом в течение большей части ночи столбик термометра показывал даже выше +10 градусов, но в последний час пришли моросящие дожди и туман. В результате температура опустилась ниже +9,0 градусов.

Таким образом, минимальные температурные показатели сегодня ночью к 9 часам утра составила +8,6 градусов. Рекорда не получилось, так как самая высокая температура воздуха в ночные часы 27 октября была отмечена специалистами в 1937 году, — тогда минимум составил 9,3 градуса.

Самым теплым в конце месяца, по словам Колесова, будет 29 октября. Ночь ожидается очень теплой и может перекрыть экстремум в +9.7 градусов 1967 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что утром 27 октября над Санкт-Петербургом сгустился туман. Белая пелена накрыла город еще со вчерашнего дня.