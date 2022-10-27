Накануне туман накрыл Петербург на 6 часов раньше планируемого времени

Накануне туман накрыл Петербург на 6 часов раньше планируемого времени
В четверг туман накрыл Петербург на 6 часов раньше планируемого времени. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Утром 27 октября над Северной столицей сгустился туман. Белая пелена накрыла город еще со вчерашнего дня.

Изначально туман практически полностью скрыл крыши многоэтажек. Накануне синоптики Росгидрометцентра предупредили об этом природном явлении, но пеленой дома затянуло раньше, чем планировалось.

Петербуржцев предупреждали, что видимость при тумане будет менее 500-1000 метров. Предполагалось, что это произойдет с 21 часа 26 октября и продлится до 12 часов 27 октября. Тем не менее, уже в 15 часов предыдущего дня крыши домов утонули в густой дымке, а сейчас, на 11:08 видимость почти нормализовалась.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 октября жители России наблюдали солнечное затмение. Уникальное астрономическое явление началось в 12:16 и закончилось в 14:38. Эксперты отмечали, что затмение было не полным, так как Луна затмила Солнце только на 59,7%, но в некоторых регионах картинка предстала несколько иная.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб туман


 

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