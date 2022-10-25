Своего пика солнечное затмение в Петербурге достигнет в районе обеда

Уже сегодня, 25 октября, россияне смогут стать свидетелями солнечного затмения. Больше всего луна закроет солнечный диск на Урале.

Уникальное астрономическое явление начнется примерно в 12:16 и закончится в 14:38. Жители Северной столицы смогут увидеть, как Луна закроет Солнце только частично. Известно, что пик солнечного затмения придется на 13:27, — тогда ожидается максимум. когда солнечный диск будет закрыт на 67%. Об этом напоминает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперты отметили, что предстоящее затмение будет не полным, та как Луна затмит Солнце только на 59,7%, но в некоторых регионах картинка будет несколько иная. Например, жители центральной части России и Казахстана смогут увидеть покрытие солнца в 82,04%, а на Урале солнечный диск будет затемнен на 84-86%, что произойдет около 16:00 по местному времени.

При этом важно, наблюдая за солнцем, важно соблюдать правила безопасности. Так запрещено смотреть на солнечный диск без использования специальных солнечных светофильтров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что атмосферный фронт только подошел к Пскову и медленно смещается на восток. К вечеру в Петербург придут дожди, но в первой половине дня облачности будет не очень много, поэтому затмение посмотреть у горожан получится.