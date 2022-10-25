Петербуржцам рассказали о самом холодном дне октября и предстоящем затмении

Вчера вечером по ясному небу Петербурга разлился завораживающий закат, после которого ночью пришли заморозки. В этот раз минусовые температуры добрались и до центра Северной столицы, а сегодняшний день может стать самым холодным днем октября.

По словам главного синоптика города Александра Колесова, в ночь с 24 на 25 октября морозно было везде, при этом несколько станций по области приблизились к -6 и -7 градусам, а Лодейное Поле, как и прогнозировали, выделилось отметкой в -7,5 градусов.

В центре Санкт-Петербурга ночью было -0,6 градусов, в южных районах температуры упали до -4 и -5 градусов. Синоптик заметил, что минувшая ночь стала самой холодной в октябре, дальше будет значительно теплее.

Специалист поделился, что атмосферный фронт только подошел к Пскову и медленно смещается на восток, к вечеру в Петербург придут дожди. В первой половине дня же облачности будет не очень много, поэтому, возможно, получится посмотреть затмение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ночные заморозки в Северной столице постепенно сменят дожди. Уже сегодня вечером по прогнозу специалиста на территории города выпадут осадки.