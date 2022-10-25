Синоптик предупредил о приближении дождей ближе к вечеру вторника

Синоптик предупредил о приближении дождей ближе к вечеру вторника
Синоптик предупредил о приближении дождей ближе к вечеру вторника. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ночные заморозки в Санкт-Петербурге постепенно сменяют дожди. Уже сегодня вечером по прогнозу специалиста на территории города выпадут осадки.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник, 25 октября, погожий гребень антициклона постепенно покинет территорию региона и уступит натиску облачной гряды тёплого атмосферного фронта с запада.

К вечеру небо затянется плотными облаками. Начиная с западных районов, заморосят дожди.

В течение дня температура воздуха составит +5 и +7 градусов, по области показатели остановятся на отметках в +3 и +8 градусов. Ветер при этом ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Леус заметил, что в среду хоть и будет облачно и с дождями, но потеплеет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что улицы Северной столицы начали обрабатывать противогололёдными материалами.

михаил леус новости СПб погода прогноз


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки в Петербурге от коронавируса вылечились более тысячи пациентов
Кардиолог назвал наиболее опасные для сердца продукты, которых лучше избегать
На Руднева в понедельник рано утром с 13 этажа рухнул местный житель
Петербуржцам рассказали о самом холодном дне октября и предстоящем затмении
В связи с режимом базовой готовности под особый контроль в Петербурге ...
Петербуржцев попросили сообщать о встречах с попрошайками на ЗСД
Рейс, летевший из Петербурга в Фергану, вынужденно приземлился в аэропорту ...
В Пулково 25 октября отменили 4 авиарейса на вылет и 3 на прибытие