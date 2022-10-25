Синоптик предупредил о приближении дождей ближе к вечеру вторника

Ночные заморозки в Санкт-Петербурге постепенно сменяют дожди. Уже сегодня вечером по прогнозу специалиста на территории города выпадут осадки.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник, 25 октября, погожий гребень антициклона постепенно покинет территорию региона и уступит натиску облачной гряды тёплого атмосферного фронта с запада.

К вечеру небо затянется плотными облаками. Начиная с западных районов, заморосят дожди.

В течение дня температура воздуха составит +5 и +7 градусов, по области показатели остановятся на отметках в +3 и +8 градусов. Ветер при этом ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Леус заметил, что в среду хоть и будет облачно и с дождями, но потеплеет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что улицы Северной столицы начали обрабатывать противогололёдными материалами.