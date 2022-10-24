Дороги Петербурга начали обрабатывать от гололеда

Дорожники Северной столицы приступили к обработке улиц противогололёдными материалами.

В пресс-службе комитета по благоустройству рассказали, что на этих выходных город посетили первые ночные заморозки. Сейчас от гололеда обрабатывают только небольшие участки, там, где это действительно необходимо.

На минувшей неделе в будни температура воздуха все еще продолжала держаться выше нуля, поэтому уборку проводили в штатном режиме. С дорог и тротуаров удалось собрать и вывезти практически 1 500 тонн смёта и 885 кубометров мусора. Чтобы помыть магистрали и пешеходные зон использовали 30 тысяч кубометров воды и 8 тысяч литров шампуня.

Садовники продолжают осенние посадки деревьев и кустарников, также на прошедшей неделе к этим работам добавили подготовку к будущему цветочному сезону.

Сегодня, 24 октября, улицы в Петербурге убирали 569 единиц техники и 996 работников ручного труда. При этом сады, парки и скверы привели в порядок ещё 262 машины и 859 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рабочая неделя в Санкт-Петербурге началась с заморозков на окраинах. Специалист предупреждает, что уже этой ночью будет еще холоднее, — даже в центре города температуры опустятся ниже нуля.