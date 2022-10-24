Мороз с окраин города добирается до центра Петербурга

Рабочая неделя в Северной столице началась с заморозков на окраинах. Тем не менее, специалист предупреждает, что уже этой ночью будет холоднее, — даже в центре города температуры опустятся ниже нуля.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в ночь на 25 октября столбик термометра первый раз за эту осень опустится до отрицательных значений в центре столицы. На настоящий момент уже по всей территории области, исключая прибрежные районы, в ночь на 24 октября были минусовые температуры. Сегодня даже днем солнце сильно не нагреет воздух. Горожанам напомнили, что последний раз минимальная температура в центре города была -0,6 градусов еще весной, 17 апреля.

Завтра днем ожидается в районе +5 градусов. Циклон, который нагрянет завтра вечером, принесет с запада теплый и влажный воздух. На востоке Ленобласти ночью 26 октября также будут отрицательные температуры, поэтому стоит ждать мокрый снег.

Однако, все это кратковременно и только в восточных районах. Дальше будет теплее, заключил Колесов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптик рассказал о погоде в ближайшее время и порекомендовал автомобилистам в Петербурге сменить летнюю резину на зимнюю.