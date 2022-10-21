Колесов призвал петербуржцев задуматься о замене шин на следующей неделе

Синоптик рассказал о погоде в ближайшее время и порекомендовал петербургским автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. При этом специалист добавил, что решение на этот счет все равно каждый принимает сам.

Отмечается, что эти выходные в городе пройдут при относительно хорошей погоде. Уже завтра появится солнце, осадков практически не будет по всей территории Ленинградской области. Однако в воскресенье атмосферный фронт с севера принесет небольшие дожди в отдельные районы, предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Температура воздуха в дневные часы пока еще будет доходить до +7 и +9 градусов, однако уже на следующей неделе заметно похолодает. Пора бы всерьез задуматься о замене резины, считает Колесов, так как можно попасть на замерзшие участи дороги.

С понедельника с северными ветрами начнется похолодание, поэтому температура воздуха в ночные часы будет отрицательной, по Ленинградской области такие показатели будут в течение нескольких суток. Днем тоже тепла не предвидится, а максимальная температура воздуха в середине недели может достигать опасных для летней резины +5 градусов. При этом погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не будет. Самым сложным участком остается КАД и участок дороги на КЗС, предупредил синоптик.

А вот 26 октября, вероятно, придет атмосферный фронт, и тут появятся осадки в виде дождя и потеплеет. К концу месяца снова придет влияние циклонов, а за ним и более теплая воздушная масса до +5 и+10 градусов днем и дожди.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 21 октября на погоду Петербурга окажет влияние фронтальный раздел, медленно смещающийся в широтном направлении.