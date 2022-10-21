Синоптик предупредил, что суббота будет немного теплее пятницы

Синоптик предупредил, что суббота будет немного теплее пятницы. Фото: Pxhere

Синоптик предупредил, что суббота будет немного теплее пятницы. Фото: Pxhere

Северная столица сегодня находится в полосе атмосферного фронта.

Ведущий специалист центра «Фобос» рассказал, что в пятницу, 21 октября, на погоду города окажет влияние фронтальный раздел, медленно смещающийся в широтном направлении. В такой ситуации в регионе преимущественно облачно, местами пройдут небольшие дожди.

В течение дня температура воздуха составит +6 и +8 градусов, по области эти показатели достигнут от +4 до+9 градусов. Ветер северный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, по словам специалиста, день будет без существенных осадков и чуть теплее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первый снег в Петербурге выпадет не раньше начала ноября. В ближайшие полмесяца горожан ждет теплая погода, а вот первые холода нагрянут не раньше, чем к концу октября.