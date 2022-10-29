Ученые раскрыли секрет невероятной устойчивости слонов к раковым заболеваниям

Стало известно, почему слоны никогда не болеют раком. Оказалось, все дело в количестве копий гена p53.

По данным МК.RU, ученые выяснили причину парадокса Пето, который заключается в том факте, что долгоживущие животные, киты или слоны, почти никогда не болеют раком. Оказывается, во всем виноват ген p53, который помогает восстанавливать ДНК, поврежденную во время репликации.

У людей и многих других животных есть этот ген, однако у слонов в крови находится 20 копий этого гена с двумя вариантами для каждой, а то время как у человека есть только один вариант этого гена. Новое исследование в области молекулярной биологии и эволюции показало, что эта особенность обеспечивает успешную борьбу слонов с онкологическими заболеваниями.

Что интересно, в более чем половине случаев онкологических заболеваний во Франции у пациентов ген р53 был утрачен в результате случайных мутаций. По мнению молекулярного онколога из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции Робина Фареуса, это открытие даст много новых возможностей для восстановления поврежденного генома у людей.

Вирусолог онкологического центра Fox Chase Вирджиния Пирсон, в свою очередь, отметила, что генная особенность слонов станет удивительным ресурсом для понимания внутренней клеточной реакции на повреждение ДНК.

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