Аномально теплой субботе не хватило градуса до рекорда 2014 года

Санкт-Петербург в минувшую субботу накрыло невероятным теплом — температура воздуха отстала всего на градус от рекорда восьмилетней давности.

Синоптик Михаил Леус прокомментировал погоду минувшей субботы, которая, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, стала аномально теплой. По его словам, теплее в городе было только 8 лет назад, когда столбики термометра поднялись до 13,6 градусов.

«Среднесуточная температура воздуха составила +11,1°, что на 7,4° выше климатической нормы — это самая высокая положительная аномалия не только в октябре, но и за все прошедшие дни осени. А столбики максимальных термометров остановились на отметке в +12,6°, что ровно на градус ниже суточного рекорда тепла для 29 октября, принадлежащего 2014 году», — сообщил синоптик.

Также Леус отметил, что за сутки в городе на Неве выпало 13 мм осадков, что составляет пятую часть от месячной нормы. Таким образом, месячная норма осадков перевыполнена.

«В копилке небесной влаги с начала месяца набралось уже 75 мм осадков, что составляет 117% от положенного по климату», — резюмировал синоптик.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что последняя суббота октября принесет в Петербург аномальное тепло и сильный ветер.