Ученые засомневались в эффективности мытья рук в борьбе с коронавирусом

По данным Коммерсантъ, совет мыть руки был одним из основных в начале борьбы с COVID-19. Медицинские организации по всему миру рекомендовали более тщательное мытье рук, а также использование дезинфицирующих средств, поскольку считалось, что велик шанс заразиться именно через поверхности.

Чуть позже мировое сообщество выяснило, что вирус распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, а вероятность заражения через прикосновения к предметам невелика — на этот счет уже проведено несколько исследований.

Однако не все ученые согласны с таким заявлением, поскольку все зависит от ситуации: вероятность заразиться через предметы в магазине может быть незначительной, но, например, в детском саду, где дети постоянно трогают вещи, засовывают их в рот, чихают на них, будет выше.

Есть и третья сторона спора, считающая, что не все меры борьбы с коронавирусом бессмысленны, но некоторые из них незаслуженно превозносятся.

«Если вы дополнительно моете руки… вам нужно носить маску в людных помещениях. Если вы беспокоитесь о чистоте поверхностей, вам стоит побеспокоиться об очистке воздуха»,— уточнила доктор Марр из Университета Виргинии.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Эксперт Минздрава призвал россиян мыть руки для двойного снижения риска заболевания коронавирусом.