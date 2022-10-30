Ученые засомневались в эффективности мытья рук в борьбе с коронавирусом

Ученые засомневались в эффективности мытья рук в борьбе с коронавирусом
Фото: unsplash

Ученые поставили под вопрос пользу мытья рук для борьбы с коронавирусом.

По данным Коммерсантъ, совет мыть руки был одним из основных в начале борьбы с COVID-19. Медицинские организации по всему миру рекомендовали более тщательное мытье рук, а также использование дезинфицирующих средств, поскольку считалось, что велик шанс заразиться именно через поверхности.

Чуть позже мировое сообщество выяснило, что вирус распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, а вероятность заражения через прикосновения к предметам невелика — на этот счет уже проведено несколько исследований.

Однако не все ученые согласны с таким заявлением, поскольку все зависит от ситуации: вероятность заразиться через предметы в магазине может быть незначительной, но, например, в детском саду, где дети постоянно трогают вещи, засовывают их в рот, чихают на них, будет выше.

Есть и третья сторона спора, считающая, что не все меры борьбы с коронавирусом бессмысленны, но некоторые из них незаслуженно превозносятся.

«Если вы дополнительно моете руки… вам нужно носить маску в людных помещениях. Если вы беспокоитесь о чистоте поверхностей, вам стоит побеспокоиться об очистке воздуха»,— уточнила доктор Марр из Университета Виргинии.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Эксперт Минздрава призвал россиян мыть руки для двойного снижения риска заболевания коронавирусом.

ВОЗ коронавирус мытье рук


 

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